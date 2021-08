Die Vorfreude bei Dagi Bee (26) und Eugen Kazakov (27) ist groß! Anfang des Monats hatten die Influencerin und ihr Mann verkündet, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten würden. Seitdem teilt die werdende Mama immer wieder kleine Updates zu ihrer Schwangerschaft mit ihrer Community. Jüngst verriet die Blondine zudem, dass sie inzwischen bereits im sechsten Monat sei. Nun postete die Schwangere ein neues süßes Pärchenbild inklusive ihres stetig wachsenden Babybauchs.

Auf Instagram veröffentlichte die YouTuberin nun den niedlichen Schnappschuss mit ihrem Ehemann. "Parents to be" (zu deutsch: "werdende Eltern"), schrieb die 26-Jährige unter die sommerliche Momentaufnahme, mit der sie viele Follower entzückte. "Ihr seid so ein perfektes Paar", schrieb beispielsweise eine Userin, die offenbar vollkommen hin und weg von dem Foto war. Viele Fans kommentierten den Post außerdem mit roten Herz-Emojis oder entzückten Smileys.

Doch auf dem romantischen Bild war Dagis Babybauch lediglich zu erahnen – und das trotz ihrer inzwischen fortgeschrittenen Schwangerschaft. Das gelbe Sommerkleid umschmeichelte den Bauch der Beauty so sehr, dass es ihn fast verschwinden ließ. Schon in ihrem letzten Beitrag hatten sich die Abonnenten gewundert, wo der runde Bauch der polnischstämmigen Schönheit abgeblieben war, weil das schwarze Dress auf dem letzten Post ihre Körpermitte so gut kaschiert hatte.

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im Juli 2021

