Dass es zwischen Melanie Müller (33) und ihrem Ehemann Mike Blümer gerade nicht so rund läuft, ist kein Geheimnis. Schon vor ihrer Promi Big Brother-Teilnahme wurde deutlich, dass der Haussegen bei dem Ehepaar etwas schief hängt. Über ihre Beziehungsprobleme sprach die TV-Bekanntheit auch in der Reality-Show in einem emotionalen Moment und machte deutlich, dass sie zu Hause einige Dinge zu klären hätte. Was sagt Mellis Papa zum Gefühlsausbruch der Familienmutter?

Promiflash hakte bei dem Vater von Melanie nach und wollte von ihm wissen, was er zu ihrem Ehekrisen-Talk in der Sendung hält. "Melli erzählt ja nicht zu viel. Sie wird 24 Stunden gefilmt und hat kurz mal ihr Herz ausgeschüttet", meinte Alfons. "Das zeigt, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das passt schon so. Hinter jeder Gardine ist es etwas schmutzig", betonte er weiter.

Melanies Mann äußerte sich bereits zu der Krise mit der Ex-Dschungelcamperin. "Ich brauche mal ein bisschen Abstand und Freiheit. Ich mache momentan mein Männerding", erklärte er in der "Promi Big Brother – Die Late Night Show". Die Geschichte würde das Pärchen schon seit mehreren Monaten begleiten, würde aber nicht in die Öffentlichkeit gehören.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und ihr Vater auf Rügen

Getty Images Melanie Müller mit ihrem Mann Mike

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike Blümer

