Chris Hemsworth (38) feiert Geburtstag! Durch Filme wie Marvels "The Avengers" oder "Snow White and the Huntsman" wurde der Hollywoodstar weltbekannt. Auch in Star Trek war der Hottie vor vielen Jahren schon zu sehen. Seinen großen Durchbruch feierte er jedoch im Jahr 2011 in der Rolle des Donnergotts Thor. Nun hatte der Australier Geburtstag, zu dem ihm seine Familie und Freunde auf amüsante Weise gratulierten.

So konnten es sich Chris' Brüder Liam (31) und Luke (40) nicht verkneifen, sich einen kleinen Spaß mit dem Blondschopf zu erlauben. Beide Schauspieler posteten nämlich jeweils ein Geschwister-Foto ohne den frischgebackenen 38-Jährigen auf Instagram. "So viele Erinnerungen zusammen", schrieb der älteste der drei Brüder zu einem Urlaubsbild von einem Trip, bei dem der Men in Black-Star als einziger nicht anwesend gewesen war. Prompt antwortete auch das Geburtstagskind selbst in den Kommentaren. "Ja, es hat so viel Spaß gemacht, es fühlte sich irgendwie wie ein Traum an, als wäre ich gar nicht da gewesen", antwortete der dreifache Vater scherzend.

Auch der Regisseur Taika Waititi widmete dem Muskelprotz einen Geburtstagspost. Zu einem Foto von Chris mit seiner langen blonden "Thor"-Perücke schrieb der 45-Jährige: "Es dauert 13 Stunden, um diesen Haaransatz perfekt für die Leinwand zu machen, und du nimmst es wie der wahre Champion, der du bist". Natürlich ließ es sich auch seine Ehefrau Elsa Pataky (45) nicht nehmen, ihrem Schatz zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meinen Lieblingsmann. Du bedeutest mir die Welt", schrieb sie zu den lustigen Fotos des Paares.

Anzeige

Instagram / taikawaititi Chris Hemsworth im August 2021

Anzeige

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth und seine Frau Elsa Pataky

Anzeige

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth mit seinen Kindern India Rose, Tristan und Sasha

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de