Lukas Frehse hat sein Single-Dasein satt! Der Hamburger ist einer der 18 liebeshungrigen Boys, die ab dem 17. August in der TVNow-Kuppelshow Prince Charming nach der großen Liebe suchen. Ob der Junggeselle Kim Tränka tatsächlich sein Typ ist und ob auch er in dessen Beuteschema passt, wird sich zeigen. Im Gespräch mit Promiflash gab Lukas jetzt zu: Zuletzt hatte er leider viel Pech in der Liebe.

"Man hatte ein paar Beziehungen oder tiefere Freundschaften, die aber alle nicht zu dem gewünschten Glück führten", erklärte der Schutzpolizist im Promiflash-Interview. Nach ein paar Jahren sei er von seinem Liebesleben derartig gefrustet gewesen, dass er vorerst keine Männer mehr daten wollte. Stattdessen habe er sich lieber auf seine Familie und Freunde konzentriert.

Jetzt scheint Lukas aber bereit zu sein, wieder in die Flirt-Offensive zu gehen – und ist tatsächlich sehr offen, was seine Partnersuche angeht. "Mein Typ Mann ist nie an strenge Kriterien gebunden gewesen. Er sollte liebevoll sein, auf seinen Körper achten und sich um mich sorgen", betonte er. Natürlich gäbe es auch körperlich Merkmale, die ihm besonders gefallen. Das sei am Ende aber nie ausschlaggebend.

TVNOW Kim Tränka mit seinen "Prince Charming"-Boys 2021

TVNOW Lukas Frehse, Kandidat bei "Prince Charming"

Instagram / lukas_frehse Lukas Frehse, "Prince Charming"-Kandidat

