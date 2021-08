Cathy Hummels (33) ist stinksauer! Vor Kurzem machten die News die Runde, dass sich die Unternehmerin und ihr Fußballer-Gatte Mats Hummels (32) angeblich scheiden lassen wollen. Dies haben beide bislang noch nicht selbst kommentiert. Der Profikicker soll sogar schon wieder eine neue Dame an seiner Seite haben – die wesentlich jünger als Cathy ist. Statt sich mit solchen Themen zu beschäftigen, will die Moderatorin aber lieber Gutes tun. Aktuell macht sie ein gesellschaftlicher Missstand sehr sauer.

Auf Instagram erklärt Cathy nun in einem neuen Bildbeitrag, warum sie so aufgebracht ist. "Im Jahr 2021 ist es also immer noch kontrovers, zu gendern und es ist auch kontrovers, dass Frauen im gleichen Berufsfeld genauso viel verdienen sollen wie Männer. Hier herrscht immer noch ein Unterschied von 18 Prozent", schilderte die Mutter eines Sohnes in ihrem Post. Cathy will erreichen, dass sich die Gesellschaft in diesen Punkten ändert – sie plädiert für Gleichstellung.

Vor Kurzem sorgte Cathy mit einem anderen Post für Aufsehen – viele denken nämlich, dass sie sich damit zu den Scheidungsgerüchten geäußert habe. Sie veröffentlichte ein Bild mit Sohnemann Ludwig und Hündchen Moon und schrieb dazu: "Ich brauche nur euch an meiner Seite."

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de