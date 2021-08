Maxime Herbord (26) verzaubert aktuell Fans als Bachelorette. In der Datingshow begeisterte sie die Zuschauer in den letzten Wochen immer wieder mit ihren Outfits. Vor allem bei der Rosenvergabe setzt sie auf sexy Looks. Mit ihrem Outfit in der fünften Nacht der Rosen zog sie wirklich alle Blicke auf sich – doch wie kam ihre farbenfrohe Kleiderwahl bei den Zuschauern an?

In den vergangenen Folgen begeisterte die 26-Jährige unter anderem mit einem bodenlangen Kleid mit Rückenausschnitt und einem kurzen Glitzerkleid. In der aktuellen Folge bewies die Beauty Mut zur Farbe. Sie war von Kopf bis Fuß in Gelb gekleidet. Die Schuhe waren farblich perfekt auf die lange gelbe Robe abgestimmt. Die leicht gewellten Haare hatte sie leicht nach hinten gesteckt. Die Kandidaten Kevin (27) und Marcel (36) durften die Bachelorette, bevor sie nach Hause geschickt wurden, immerhin noch in ihrem knalligen Outfit bewundern.

In der dritten Folge setzte Maxime auch schon auf eine auffällige Farbe. Da trug sie ein eng anliegendes rotes Dress. Auch ihr Outfit aus der vierten Woche war ein Volltreffer. Bei einer Umfrage von Promiflash gefiel ganzen 77,5 Prozent der 488 Teilnehmer der Glitzerlook gut.

