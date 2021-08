Shirin David (26) ist eine der wohl erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands. Mit ihrem Hit "Lieben wir" stürmt sie aktuell die Charts. Die Hamburgerin folgt nun dem Beispiel von Rap-Kollege Capital Bra (26). Der brachte im vergangenen Jahr seinen eigenen Eistee BraTee auf den Markt. Der aktuelle Marktführer der Branche bekommt mit Shirins neuem Eistee aber jetzt Konkurrenz. Die Vorverkaufszahlen schießen nämlich bereits durch die Decke.

Auf ihrem YouTube-Channel stellt die Musikerin stolz ihr Produkt DirTea vor. Sie gab bekannt, dass sie bereits über 20 Millionen Dosen an verschiedene Supermarktketten verkauft hat. "Das ist wirklich ganz schön krass zu realisieren", gesteht die Rapperin. Sie verkündet: "Wir haben mit diesen Vorbestellungen, mit diesen 20 Millionen, einfach alle Rekorde gebrochen." Ab dem 16. August ist Verkaufsstart für den neuen Eistee.

Shirin erklärt, wie sie auf die Idee kam: "Ihr wisst, wie sehr ich süße Getränke liebe. Deswegen hatte ich so unfassbar Bock auf Eistee." Vorerst wird es drei verschiedene Sorten zu kaufen geben. Fans teilen ihre Vorfreude in den Kommentaren. Ein User schreibt: "Bin schon so hyped auf den DirTea. Freue mich sehr darauf!"

Instagram / shirindavid Shirin David in Berlin im Juni 2020

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Getty Images Shirin David, Rapperin

