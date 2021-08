Finnja Bünhove musste einen herben Dämpfer einstecken! In dem neuen TVNow-Format Are You The One – Reality Stars in Love sucht die TV-Bekanntheit nach ihrem sogenannten Perfect Match. In den vergangenen Folgen zeigte sie großes Interesse an dem Temptation Island-Verführer Eugen Lopez. Doch das beruht anscheinend nicht auf Gegenseitigkeit. Denn als Finnja ihn küssen wollte, gab Eugen ihr einen Korb...

Bei einer ausgelassenen Schaumparty kamen sich einige Teilnehmer näher – so auch Finnja und Eugen. Die Beauty knutschte ständig die Wange des Muskelmanns ab, doch als sie ihn richtig küssen wollte, wies er sie zurück. "Das ist nicht der richtige Zeitpunkt", erklärte er daraufhin. Das konnte Finnja nicht verstehen und hatte einen kleinen emotionalen Ausbruch: "Willst du mich verarschen?", schoss es aus ihr raus.

"Das ist eine Zurückweisung, die ich so nicht kenne!", erzählte sie im Einzelinterview. Eugen fühle sich von ihrer Aktion unter Druck gesetzt, betonte er. Allgemein braucht der Tattooliebhaber wohl etwas mehr Zeit, um jemanden an sich heranzulassen. Trotz allem wählte Finnja ihn in der Matching Night. Ob sie wirklich ein Perfect Match sind, bleibt abzuwarten.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Instagram / eugen1gv Eugen Lopez im November 2020 in Köln

Instagram / finnja__von__buenhove Finnja Bünhove

Instagram / finnja__von__buenhove Finnja Bünhove, Reality-TV-Star

