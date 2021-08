So startete Johannes Hallers (33) TV-Karriere. Heute ist der Partner von Jessica Paszka (31) nicht nur erfolgreicher Influencer, sondern auch aus der deutschen Reality-TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Er war schon in Formaten wie Bachelor in Paradise, Das Sommerhaus der Stars oder Promi Big Brother zu sehen. Seinen Anfang nahm alles als er 2017 bei Die Bachelorette um Jessicas Herz kämpfte – damals zunächst noch vergeblich. Doch Johannes hätte seine TV-Karriere auch durch eine ganz andere Show starten können: Er wurde für Adam sucht Eva angefragt.

Das verriet der 33-Jährige jetzt in dem Podcast "Die Ravi Walia Show". Geplant hatte er seinen späteren Reality-TV-Fame demnach zunächst nicht. "Irgendwie war alles Zufall in meinem Leben. An dem Punkt, wo ich heute bin, bin ich irgendwie nur so reingeschlittert", erklärte er. Johannes war allerdings schon vor seiner Bachelorette-Zeit begeisterter Sport-Fan und gut in Form. Irgendwann habe ein Fotograf ihn dann angesprochen und ein paar Bilder von ihm gemacht. "Was ich dann nicht wusste war, dass er diese Bilder in so eine Modelkartei eingestellt hat", erzählte der Unternehmer. Dadurch sei kurze Zeit später die Anfrage für "Adam sucht Eva" gekommen.

Von dem Nackedei-Format konnte die Produktionsfirma Johannes allerdings nicht überzeugen: "Ich habe gesagt: 'Ich kenne dieses Format. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe eine sehr katholische Oma. Ich glaube, die fände das nicht gut, wenn man meinen kleinen Johannes vor laufenden Kameras deutschlandweit zeigt." Da er sich einen Abstecher ins TV aber generell vorstellen konnte, trudelte bereits eine Stunde später die Anfrage für "Die Bachelorette" ein – und keine zwei Wochen später war bereits Drehbeginn. "Ich war weder konkret auf der Suche oder verzweifelt, dass ich dachte, ich muss jetzt bei so einem Format mitmachen, noch war es mein Traum vor der Kamera zu stehen", erklärte er in dem Podcast.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka

Instagram / johannes_haller TV-Star Johannes Haller

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Star



