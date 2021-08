Yeliz Koc (27) begeistert ihre Follower mit einem neuen Schnappschuss! Die Influencerin fiebert aktuell ihrem ersten Nachwuchs entgegen – ein kleines Mädchen. Mit Babydaddy Jimi Blue Ochsenknecht (29) genießt sie einige Wochen vor der Geburt noch einen letzten Urlaub zu zweit – zehn Wochen ist es noch hin, bis sie ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen können. Im Netz gibt die Reality-TV-Bekanntheit nun ein Update – samt neuem Foto.

Gekleidet in einen Bikini streckt Yeliz ihren Babybauch in die Kamera, der bereits beachtlich rund geworden ist. "Sie hat jetzt etwa die Größe einer Ananas und so fühlt es sich auch an", witzelt sie auf Instagram. Mittlerweile habe sie die 31. Schwangerschaftswoche geknackt. Mit einem Hashtag macht sie zudem deutlich: Sie kann es kaum erwarten, ihr Baby endlich in den Armen halten zu können!

Während sich Yeliz offenbar unglaublich auf ihr neues Leben als Mama freut, fragen sich ihre Follower, wie happy sie aktuell noch mit Jimi ist. Vor ein paar Wochen gab es plötzlich Indizien dafür, dass die beiden getrennt sein könnten. Zwar zeigten sie sich anschließend zusammen und verbringen auch jetzt den Urlaub gemeinsam – doch ein Promiflash-Leser beobachtete dabei kein liebevolles Miteinander: "Geredet hat eigentlich immer nur er. Sie war mit ihrem Handy beschäftigt. Also eher eine komische Situation. Kein Lachen, nichts."

