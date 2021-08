Geben sie ihrer Beziehung noch eine Chance? Ende Juni überraschte Liam Payne (27) seine Fans mit unschönen News: Er und seine Verlobte Maya Henry (21) haben sich getrennt. An dem Liebes-Aus gab sich der Sänger selbst die Schuld – könne er einfach keine Beziehungen führen. Ganz offensichtlich hat ihm aber viel daran gelegen, es wieder gutzumachen: Liam und Maya sollen wieder zueinandergefunden haben!

Das verriet nun ein Insider gegenüber The Sun. "Nachdem Liam und Maya Schluss gemacht hatten, hatten sie beide viel Zeit zum Nachdenken. Und schließlich, als die Tage vergingen, erkannte Liam, was er verloren hatte", erklärte die Quelle und betonte: "Er hat hart daran gearbeitet, Mayas Vertrauen zurückzugewinnen und sie sind seit einiger Zeit wieder zusammen." Liam soll sich dabei von seiner besonders charmanten Seite gezeigt haben.

Erst vor wenigen Tagen hatte der "Stack It Up"-Interpret im Netz ein paar kryptische Zeilen gepostet, die bereits auf ein Liebes-Comeback schließen ließen. "Lass jemanden nicht gehen, wenn du ihn wirklich lieben willst", hatte er in seiner Instagram-Story geschrieben und Maya in einem weiteren Beitrag verlinkt.

Getty Images Maya Henry und Liam Payne

Backgrid/ ActionPress Sänger Liam Payne und seine Freundin Maya Henry

Getty Images Liam Payne, Sänger

