Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27) bekommen trotz Urlaub keine Ruhe! Der ehemalige Schauspieler und die Ex-Bachelor-Kandidatin, zwischen denen es Gerüchten zufolge gekriselt haben soll, erwarten aktuell ihr erstes Kind. Tatsächlich befindet sich die Influencerin bereits in der 31. Woche – also werden sie schon bald zu dritt sein! Vor der Geburt gönnen sich die werdenden Eltern gerade einen letzten Urlaub zu zweit. Doch so richtig entspannen können Jimi und Yeliz offenbar nicht. Der Grund: aufdringliche Fans!

Das Problem: Offenbar hat ein User auf der Social-Media-Plattform Instagram in einem Kommentar das Hotel preisgegeben, in dem sie sich aktuell befinden. In seiner Story machte der Sohn von Natascha Ochsenknecht (56) jetzt seinem Ärger mit einem sarkastischen Statement Luft, das sich offenbar an einige ungebetene Beobachter richtet: "Danke fürs unauffällige Foto machen. [...] Danke auch, dass man die ganze Zeit angeglotzt wird. Danke für die Ruhe, die man im letzten Urlaub vor der Geburt hat", schreibt Jimi.

Weiterhin ärgert sich der 29-Jährige: "Manche Leute haben einfach null Respekt vor Privatsphäre und vor allem einer schwangeren Frau." Abschließend betont Jimi: "Das sind dann leider die Schattenseiten und man muss sich genau überlegen, wo man Urlaub macht. Da frage ich mich, wo und wie kann man heutzutage noch Ruhe finden?" Könnt ihr nachvollziehen, dass er sich so aufregt? Stimmt ab!

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht posiert am Wasser

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im Juni 2021

