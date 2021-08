Bei Dagi Bee (26) hat die Schwangerschaft offenbar auch ihre Schattenseiten! Anfang August gab die YouTuberin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (27) ihr erstes Kind erwartet: In einem Video hielt sie unter Tränen einen positiven Test in der Hand. Doch so sehr sich die Unternehmerin auch auf ihren Nachwuchs freut, hat sie trotzdem auch unter so mancher negativen Begleiterscheinung der Schwangerschaft zu leiden: Dagi brechen derzeit die Haare ab!

In ihrer Instagram-Story filmte die 26-Jährige ihre Haare, die sie eigentlich ordentlich zu einem Zopf zusammengebunden hat. Am Ansatz stehen ihr jedoch vereinzelt welche zu Berge. "Junge, Junge, Junge, ey. Was ist das? Das sieht aus, als wenn ich mir meine Haare hier oben einfach abgeschnitten hätte, aber nein: Das ist die Schwangerschaft", erklärte Dagi ihren Fans.

Dagi ist jedoch nicht die erste Influencerin, die offen über die optischen Veränderungen – von Bauch und Brüsten mal ganz abgesehen – durch den Hormonanstieg während der Schwangerschaft spricht. Auch Jessica Paszka (31) hatte so einige Beschwerden. "Haarausfall, Hautprobleme, Wasser in den Beinen und Armen – das Gesicht und die Lippen schwellen an", schilderte die Ex-Bachelorette wenige Monate vor der Geburt ihrer Tochter in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee im August 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de