Lisha und Lou können bald einen großen Meilenstein feiern. Die YouTuber sind schon gefühlt ihr halbes Leben zusammen und haben schon so manche Höhen und Tiefen miteinander durchlebt. Nicht zuletzt, als sie gemeinsam bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen waren und sich dort ordentlich mit Evanthia Benetatou (29) und ihrem damaligen Partner Chris Broy anlegten. Nun feiert das Pärchen bald sein zwölfjähriges Jubiläum!

Auf Instagram machte Lisha ihrem langjährigen Partner eine Liebeserklärung, die die Herzen ihrer Fans wohl höherschlagen lässt. "Nie an Liebe geglaubt, bis ich dich kennengelernt habe", schwärmte sie. Die zwei hätten schon so viel überstanden und so viel miteinander erlebt und hätten trotzdem immer zusammengehalten. "Fast 12 Jahre zusammen und ich liebe dich heute noch, jeden Tag mehr als ich es am Tag davor tat. Mein Seelenverwandter."

Gegenüber Promiflash verrieten die beiden Turteltauben, dass sie ihren großen Meilenstein am 15. Dezember haben würden, groß feiern würden sie allerdings nicht. Lediglich ein gemeinsames Essen stehe an diesem Tag an. "Für uns fühlt es sich an, als wären wir ein ganzes Leben zusammen. Als wäre davor nie etwas anderes gewesen", erklärten sie stolz. Ein Rezept für ihre Partnerschaft gebe es nicht, sie würden sich einfach bedingungslos lieben.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha im Oktober 2020

