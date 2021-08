The Addams Family zählt zu den bekanntesten Familien aus Film und Fernsehen. Nun will der Streaminganbieter Netflix eine neue Spin-off-Serie herausbringen. In "Addams Family: Wednesday" soll sich alles rund um die Tochter der Gruselfamilie drehen. Natürlich dürfen die anderen ikonischen Charaktere aber auch nicht fehlen. Jetzt wurde offiziell die Besetzung der neuen Serie bekannt gegeben. Mit dabei ist Oscarpreisträgerin Catherine Zeta-Jones (51).

Wie Netflix vergangenen Montag bekannt gab, wird die gebürtige Waliserin die Rolle der Morticia Addams übernehmen. Die Frau von Michael Douglas (76) teilte kurze Zeit später die Nachricht auf Instagram. Sie schrieb: "Ich habe schon so oft in meinem Leben Morticia Addams gechannelt. Und jetzt darf ich sie unter der Regie des unvergleichlichen Tim Burton in 'Wednesday' spielen. Ich freue mich so sehr! Ich kann es kaum erwarten." Catherine war zuletzt in den Serien "Queen of America" und "Prodigal Son" zu sehen.

Die Rolle des Patriarchen Gomez Addams wird von "Narcos"-Star Luis Guzmán gespielt. Die Hauptfigur Wednesday verkörpert Disney-Star Jenna Ortega (18). Mit Regisseur Burton holte sich Netflix einen richtigen Gruselexperten mit ins Boot. Er hat durch Filme wie "Sweeney Todd" und "Beetlejuice" bereits Erfahrung mit dem Genre. Ein genaues Release-Datum für "Addams Family: Wednesday" gibt es bisher noch nicht.

"The Addams Family", 1993

Catherine Zeta-Jones, Schauspielerin

"The Addams Family"

