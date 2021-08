Im Mai 2020 ist die "Made in Chelsea"-Beauty Millie Mackintosh (32) zum ersten Mal Mutter geworden: Ihr Mann Hugo Taylor und sie haben ihre kleine Tochter Sienna Grace auf der Welt begrüßt. Schon kurze Zeit später überraschte die Hochzeitsplanerin von Herzogin Meghan (40) ihre Fans dann mit der nächsten süßen Neuigkeit, denn sie ist wieder schwanger. Jetzt gönnte sich die wachsende Familie eine Auszeit in der Sonne: Millie genießt nämlich gerade einen traumhaften Urlaub in Griechenland – und zwar gemeinsam mit Hugo und ihrer Tochter Sienna!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die werdende Zweifachmama in den vergangenen Tagen immer wieder Schnappschüsse aus ihrem Familienurlaub: Egal, ob die Beauty mit ihrer Tochter am Strand spaziert, mit ihrem Mann kuschelt oder einfach nur die Sonne genießt – auf allen Fotos strahlt sie bis über beide Ohren. "Urlaub in Griechenland mit meiner kleinen Göttin", schwärmte die 32-Jährige zudem zu einem Mutter-Tochter-Bild.

Auf den Trip auf die griechische Insel hatte sich Millie vorab so richtig gefreut. Ein paar Tage vor dem Abflug hatten sie nämlich schon beim Packen ihrer Koffer die Glücksgefühle übermannt. "Ich kann es kaum abwarten, den Sand zwischen meinen Zehen zu spüren!", hatte sie sich gefreut und betont: "Es ist schon so lange her, dass ich für einen Urlaub bei warmem Wetter gepackt habe."

Hugo Taylor und Millie Mackintosh

Millie Mackintosh mit ihrer Tochter Sienna Grace im Griechenlandurlaub

Millie Mackintosh im Griechenlandurlaub, August 2021

