Er stärkt seinem Liebsten den Rücken! Am Samstag musste wieder ein Kandidat das Weltall von Promi Big Brother verlassen. Dieses Mal riefen für den ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten Rafi Rachek (31) nicht genügend Fans an. Für seinen Freund Sam Dylan (30) eine echte Unverfrorenheit. Sam wurmte es vor allem, wie es zu dem Rausschmiss von Rafi gekommen war und prophezeit der Show nun einen Quoten-Absturz!

Im Interview mit Promiflash äußerte sich der 30-Jährige ziemlich erbost über den Exit seines Liebsten. "Die Nominierung fand ich völlig unfair, das nur fünf von 15 Bewohnern über das Schicksal der Kandidaten entscheiden durften. Ich bin mir sicher, dass, wenn alle hätten nominieren dürfen, alles ganz anders ausgegangen wäre", erzählte er etwas aufgebracht. In seinen Augen habe der Großteil der Promi-BB-Bewohner Rafi gemocht.

Vor allem, dass Paco Steinbeck (46), Daniela Büchner (43) und Melanie Müller (33) abstimmen durften, wurmte den ehemaligen Prince Charming-Kandidaten sehr. "Jetzt können sie alle ihr Fake-Spiel fortführen. Ohne Gegenspieler. Ich rechne damit, dass die Quoten jetzt fallen", plauderte er im Promiflash-Interview weiter aus.

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Rafi Rachek, "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Rafi Rachek

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de