Rafi Rachek (31) packt über seine Zeit bei Promi Big Brother aus. Der Freund von Sam Dylan (30) hatte über eine Woche in der galaktischen Weltall-WG gewohnt, doch seine Reise fand am Samstagabend ein jähes Ende. Der Ex-Bachelorette-Boy wurde erst von seinen Mitstreitern auf die Nominierungsliste gesetzt und dann von den Zuschauern rausgewählt. Nun ließ Rafi die Zeit im TV gegenüber Promiflash einmal Revue passieren.

Zuletzt hauste der einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmer in der unluxuriösen Raumstation – und die setzte ihm ordentlich zu. "Es war echt hart, mit drei bis vier Leuten in einem kleinen Bett zu schlafen mit sehr dünnen Decken", erklärte Rafi die Situation im Promiflash-Interview. Außerdem werden die Kandidaten ziemlich unsanft geweckt: Gegen 7:00 oder 8:00 Uhr morgens wäre auf einmal das Licht in der Station angehen und Musik würde laufen.

Doch das war nicht die einzige Herausforderung, die sich Rafi in der Raumstation stellen musste. "Auch die Toilette war teilweise ein Problem, wenn man die mit zehn anderen Teilnehmern teilen musste", erinnerte er sich, denn alle fünf Minuten wollte ein anderer Kandidat aufs Klo. "Sie war zweimal verstopft und die Dusche war supereng. Ab Tag zwei hat es wirklich extrem gestunken." Auch das Astronautenfutter sei sehr eklig gewesen, niemand hätte es so richtig vertragen. Viele der Teilnehmer hätten Verdauungsprobleme gehabt.

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, "Promi Big Brother"-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de