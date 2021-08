Bei Cristiano Ronaldo (36) wird Familie großgeschrieben. Der portugiesische Fußballer begeistert seine Fans nicht nur mit seinem großen Talent auf dem Rasen, der Sportler verzückt seine Fans auch immer wieder mit seiner süßen sechsköpfigen Familie. Regelmäßig teilt er im Netz Bilder und Videos mit seinen vier Kids und seiner Freundin Georgina Rodriguez (27). Nun postete Cristiano ein süßes Foto mit seinem ältesten Sohn Cristiano Ronaldo Jr. (11)

Auf Instagram veröffentlichte der 36-Jährige einen Vater-Sohn-Moment mit seinem ältesten Kind und ließ damit wohl die Herzen seiner rund 326 Millionen Abonnenten höherschlagen. Die beiden Jungs befinden sich augenscheinlich gerade in einer Sauna und schwitzen sich oberkörperfrei in dem Holzgebilde ordentlich einen ab. Dabei grinsen Cristiano und sein Sohnemann total happy in die Kamera. "Lass niemals zu, dass das, was du nicht kannst, dem im Wege steht, was du kannst", schrieb der Juve-Kicker unter den Beitrag.

Von dem Anblick der beiden Ronaldos sind die Fans hellauf begeistert. Unter dem Posting tummeln sich zahlreiche Kommentare. "Wie der Vater so der Sohn", bemerkte ein User die Ähnlichkeit des Duos. "Du bist ein großes Vorbild für viele Menschen weltweit", bemerkte außerdem der Freestyle-Fußballer Andrew Henderson.

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo mit seiner Familie

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Juli 2021

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez mit deren Kids

