Sind diese Bachelorette-Boys etwa nicht mehr im Rennen? Langsam wird es ernst: Von 22 Kandidaten kämpfen inzwischen nur noch sieben Junggesellen um das Herz der diesjährigen Rosenverteilerin Maxime Herbord (26). Allerdings wurden nun drei der übrig gebliebenen Kandidaten beim ausgelassenen Feiern mit heißen Mädels gesichtet – Maxime war nicht unter ihnen. Ist das etwa ein vorzeitiger Hinweis darauf, dass diese Hotties schon mal nicht die letzte Rose der Bachelorette bekommen?

Anscheinend feierten Julian Dannemann (28), Dominik Bobinger (31), Tony Lübke (31), Kevin Ullmann (27) und Jonathan Steinig vergangene Nacht ausgelassen in einem Club in Berlin – allerdings waren die Herren der Schöpfung nicht alleine, sondern in gut aussehender Begleitung unterwegs. Gemeinsam mit der Influencerin Anni Sofia Gerlach und einer weiteren attraktiven Dame gingen die Bachelorette-Boys ordentlich steil, wie in der Instagram-Story der Blondine zu sehen ist. Maxime war wohl nicht mit von der Partie – dabei buhlen Julian, Dominik und Tony aktuell im TV eigentlich noch um das Herz der Brünetten.

Bedeutet das etwa, dass keiner der drei Kandidaten am Ende Maximes Herz erobern kann? Das wird sich wohl im Verlauf der kommenden Wochen herausstellen. Meint ihr, dass Julian, Dominik oder Tony vor der letzten Rose rausfliegen? Stimmt jetzt ab!

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Instagram / annisofiagerlach Tony Lübke, Julian Dannemann und Dominik Bobinger im Club

Instagram / annisofiagerlach Anni Sofia Gerlach, Influencerin

TVNOW Julian Dannemann und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

