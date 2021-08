Ist diese junge Liebe etwa schon wieder vorbei? Seit Februar 2021 wird Entertainer Pete Davidson (27) eine Beziehung mit der Bridgerton-Darstellerin Phoebe Dynevor (26) nachgesagt. Erst vor wenigen Wochen machten die beiden dann ihre Romanze offiziell und zeigten sich zusammen auf einem öffentlichen Event. Doch offenbar ist schon wieder alles aus und vorbei: Pete und Phoebe sollen kein Paar mehr sein!

Das berichtet nun zumindest ein Insider gegenüber The Sun. Grund dafür ist wohl die anhaltende Fernbeziehung der beiden. "Die Romanze von Pete und Phoebe begann ziemlich stürmisch und beide waren von Anfang an total engagiert. Aber mit der Zeit ist es immer offensichtlicher geworden, dass es schwierig sein wird, die Beziehung aufrechtzuerhalten", erklärte die Quelle. Während die Schauspielerin aktuell wieder viel in Großbritannien dreht, zeichnet der Komiker derweil neue Shows für Saturday Night Live in den USA auf.

"Ihre Beziehung war ziemlich wild und sie mögen sich beide wirklich. Aber die Entfernung hat sie sehr belastet", erklärte der Informant weiter und fügte hinzu: "Sie hatten Spaß und werden sich weiterhin nahe stehen, aber wenn sich nicht etwas Drastisches ändert, wird sich ihre Beziehung nicht erholen."

NHPIX/MEGA Phoebe Dynevor, Schauspielerin

ActionPress Phoebe Dynevo und Pete Davidson in London im Juli 2021

MEGA Pete Davidson, Comedian

