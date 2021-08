Kim Kardashian (40) ist stolze Mama von vier Kindern. Gemeinsam mit dem Rapper Kanye West (44), von dem sie sich gerade scheiden lässt, bekam die Beauty-Unternehmerin im Jahr 2013 Töchterchen North (8), 2015 folgte Sohnemann Saint (5), 2018 erblickte ihre Tochter Chicago (3) das Licht der Welt und 2019 schließlich Nesthäkchen Psalm (2). Die vier kommen unverkennbar nach Kim und Kanye. Doch ihre Mutter ist überzeugt, dass eines ihrer Kinder ihr ganz besonders ähnlich sieht...

Via Twitter unterhielt sich die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit vor ein paar Tagen mit ihren Fans. Das Thema: ihr Nachwuchs. Als ein Follower dabei anmerkte, dass ihr Sohn Saint aussehe wie Kanye, reagierte Kim total überrascht: "Wirklich? Die Leute sagen das andauernd! Warum finde ich, dass er praktisch mein Zwilling ist?" Anschließend betonte sie: "Auch wenn viele es anders sehen, ich bin mir sicher." Unter dem Beitrag brach bereits eine wilde Diskussion los – jeder war anderer Meinung...

In einem anderen Punkt stimmten Kim und ihre Fans dann doch überein: "Ich finde, North ist Kourtneys Zwilling", schrieb ein Twitter-User. "Na, dem kann ich wirklich zustimmen", betonte die 44-Jährige daraufhin. Jetzt seid ihr gefragt: Welches Kind sieht Kim am ähnlichsten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Sohn Saint

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Sohn Saint

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Kinder Saint, Chicago, North und Psalm im Mai 2020

