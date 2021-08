Kanye West (44) und Kim Kardashian (40) waren neun Jahre lang ein Paar. Der Rapper und der Keeping up with the Kardashians-Star gaben vergangenen Februar, nach reichlich Spekulationen, ihre Trennung bekannt. Die Scheidung läuft aktuell noch und ein Liebes-Comeback scheint damit endgültig vom Tisch zu sein. Doch Der Musiker ließ nun durchklingen, dass er glaubt: Kim hat noch immer Gefühle für ihn.

Bei der Release-Party für sein neues Album "Donda" performte Kanye seine neuesten Songs. In einem davon rappt er: "Zeit und Raum sind ein Luxus, aber du bist hier hergekommen, um zu zeigen, dass du mich immer noch liebst." Ist das eine Anspielung auf seine Noch-Ehefrau Kim? Sie und ihre vier gemeinsamen Kinder waren bei seinem Auftritt mit dabei. Die Unternehmerin teilte sogar mehrere Videos vom Event auf Social Media. Auch schon bei der ersten Release-Party, vor wenigen Wochen, war die Familie des "Gold Digger"-Interpreten anwesend. Trotz der Scheidung kann Kanye, wie es scheint, auf die Unterstützung seiner Ex zählen.

Der Rapper verarbeitet in mehreren Songs sein Ehe-Aus. Über die letzten Wochen hinweg bewohnte der 44-Jährige das Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta, um seinem zehnten Album den letzten Schliff zu verleihen. Die Veröffentlichung von "Donda" verschob der Musiker bereits mehrfach.

MEGA Kim Kardashian und North West im August 2021

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

