Sie läutet so langsam den Schwangerschaftsendspurt ein! Im Mai dieses Jahres überraschte Prinzessin Beatrice (33) die Royal-Fans mit einer zuckersüßen Neuigkeit: Sie und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (37) werden zum ersten Mal Eltern. Seit dieser Baby-Nachricht hat sich die Enkelin der Queen (95) allerdings nicht oft in der Öffentlichkeit gezeigt. Umso mehr dürften diese neuen Bilder Supporter freuen: Beatrice wurde vor wenigen Tagen hochschwanger auf einem Geburtstag erwischt.

Am vergangenen Freitag war die werdende Mutter mit ihrem Ehemann auf einem Geburtstag von Freunden in London. Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Paar vor einem Restaurant. In einem lockeren Kleid und einer floralen Jacke setzt die 33-Jährige ihren Babybauch auf den Bildern gekonnt in Szene. Ihren schlichten, aber doch ziemlich eleganten Look rundete die Prinzessin mit flachen Sling-Pumps und einer Designer-Handtasche ab.

Erst vor wenigen Tagen hatte Beatrice selbst Geburtstag. Zu diesem Anlass hatte Edoardo seiner Ehefrau ein paar süße Zeilen im Netz gewidmet. "Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebste. Ich liebe dich von ganzem Herzen", hatte er zu einem Pärchen-Pic geschrieben und den Beitrag mit Herzchen-Emojis versehen.

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Juli 2021

Anzeige

Instagram / edomapellimozzi Prinzessin Beatrice mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi

Anzeige

Instagram / edomapellimozzi Prinzessin Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi

Anzeige

Würdet ihr euch über mehr Aufnahmen von Prinzessin Beatrice freuen? Ja, sehr gern! Nein, muss nicht sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de