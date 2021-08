Kelly Clarkson (39) will offenbar komplett mit ihrem Ex abschließen! Die US-amerikanische Sängerin scheint gerade eine sehr schwere Zeit durchzumachen. Sie und ihr Noch-Ehemann Brandon Blackstock (44) lassen sich momentan scheiden. Das Gericht legte Unterhaltszahlungen von fast 200.000 Dollar fest, die Kelly nun an ihn zahlen muss. Sie scheint sich immer mehr von dem Vater ihrer Kinder distanzieren zu wollen. Denn jetzt soll die "Because Of You"-Interpretin auch ihren alten Namen zurückhaben wollen!

Diese Information liegt dem Online-Magazin The Blast vor. Aus den Gerichtsdokumenten geht wohl hervor, dass Kelly einen Richter gebeten hat, ihren alten Nachnamen rechtlich wiederherzustellen. Nach der Hochzeit mit Brandon nahm sie nämlich seinen Namen Blackstock an. Anscheinend will sie ihre Vergangenheit mit dem Musikmanager einfach nur noch hinter sich lassen.

Außerdem verriet eine Quelle gegenüber der US Weekly, dass Kelly wieder bereit sei zu daten. "Sie wünscht sich einen jüngeren Country-Sänger, der das Business versteht", erklärte der Insider im Interview. Sie warte demnach nur noch bis die Scheidung endlich durch ist.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2018

ActionPress/Pacific Press via ZUMA Wir Sängerin Kelly Clarkson

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson im Dezember 2020

