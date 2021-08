Oh oh, ziehen da etwa dunkle Wolken am Reality-TV-Himmel auf? Sowohl Kader Loth (48) als auch Melanie Müller (33) standen während ihrer Karriere schon unzählige Male für große Shows vor der Kamera. Kein Wunder, dass man sich da früher oder später mal über den Weg läuft – doch abseits des Rampenlichts verstehen sich die beiden Reality-Queens offenbar so gar nicht: Kader packte jetzt im TV über ihr Verhältnis zu Melli aus!

"Ich kannte Melli schon, da war sie noch nicht bekannt. Damals war sie sehr unschuldig und zurückhaltend", berichtete Kader bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" und betonte: "Aber nachdem sie bekannter wurde und versucht hat, mir die Show zu stehlen, redet sie heute nicht mehr mit mir." So grüße Melanie sie beispielsweise nicht, wenn sich die beiden Frauen zufällig treffen. "Ich denke, dass sie Star-Allüren hat", vermutete Kader deshalb.

Und auch im Promi Big Brother-Weltall kann Melli die Kampf der Realitystars-Kandidatin mit ihrem Verhalten nicht von sich überzeugen – im Gegenteil. "Ich denke schon, dass sie sich für den Moment für etwas Besseres hält", gab Kader ihre Einschätzung ab und gab Melli einen Ratschlag: "Manchmal muss man ein bisschen auf dem Boden bleiben."

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im Juli 2021

ActionPress Kader Loth beim Public Viewing zum Start vom "Dschungelcamp", 2020

Sat.1 / Marc Rehbeck Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

