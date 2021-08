Immer mehr angebliche Details zu ihrem Liebes-Aus werden bekannt! Vor einigen Tagen machten unschönen Neuigkeiten die Runden: Mats (32) und Cathy Hummels (33) sollen sich getrennt haben. Während sich weder der Fußballer noch die Unternehmerin zu den Trennungsgerüchten geäußert haben, übernehmen das Stimmen aus ihrem Umfeld: Wie ein Freund von Mats nun verrät, soll sich der Kicker bereits Anfang des Jahres von Cathy getrennt haben.

Das berichtet nun zumindest Bild und beruft sich dabei auf das Umfeld des 32-Jährigen. Demnach ging angeblich die Trennung und auch die Scheidung von dem BVB-Spieler aus. Schon seit über einem halben Jahr sollen Mats und Cathy also nicht mehr ein Paar sein. Unter anderem sollen auch die zwei unterschiedlichen Wohnorte eine Rolle gespielt haben, dass es bei den beiden zum Schluss nicht mehr gepasst habe. Nachdem Mats den FC Bayern München verlassen hatte, zog Cathy nämlich nicht mit ihm nach Dortmund – sie blieb in München.

Cathy will von all diesen Gerüchten aber nichts wissen – sie lächelt den Gossip einfach weg und kündigte vor wenigen Tagen an, bald in den Urlaub zu fahren. Dazu teilte sie auf ihrer Instagram-Seite ein paar niedliche Pics von sich, Sohn Ludwig und Hundedame Moon. "Ich brauche nur euch an meiner Seite", schrieb sie.

