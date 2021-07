Bei Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (48) geht es mal wieder heiß her. Die beiden Schauspieler haben ihre Beziehung – 17 Jahre nach ihrer ursprünglichen Trennung – gerade erst wieder aufleben lassen. Wie verliebt die Hollywoodstars bei ihrem zweiten Beziehungsanlauf sind, daran lassen Ben und J.Lo keinen Zweifel. Immer wieder werden sie heftig turtelnd abgelichtet. Auch bei ihrem Jachtausflug konnten Ben und Jennifer die Finger nicht voneinander lassen.

Die Musikerin und der Batman-Star genießen zurzeit einen romantischen Urlaub auf einer Luxusjacht – und sind dabei offenbar in bester Flirtlaune. Bei einem ihrer Stopps am Hafen Neapels wurden die beiden nun von Paparazzi bei einem leidenschaftlichen Kuss fotografiert. Offenbar kehrten sie gerade von einem Ausflug an Land zurück auf ihr Luxusgefährt, als sie die Leidenschaft überkam. Bereits in den vergangenen Tagen wurde bei ihrem Urlaub geknutscht und gekuschelt, was das Zeug hält – natürlich immer begleitet von Paparazzikameras.

Eine dieser Urlaubsaufnahmen dürfte bei den Bennifer-Fans für ein gehöriges Gefühl von Dé­jà-vu gesorgt haben. Darauf liegt die 52-Jährige im Bikini auf der Jacht, während Ben ihr an den Po fasst – eine fast identische Szene mit den beiden gibt es in dem Musikvideo zu Jennifers Hit "Jenny from the Block" von 2002.

Backgrid / ActionPress Jennifer Lopez und Ben Affleck auf Capri im Juli 2021

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Pärchenurlaub auf Capri

