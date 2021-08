Dagi Bee (26) und ihr Mann Eugen Kazakov (27) haben ihre Fans jüngst mit einer tollen Neuigkeit überrascht: Anfang August hatten die YouTuberin und ihr Liebster nämlich verkündet, zum ersten Mal Eltern zu werden. Daraufhin hat die Influencerin bereits den einen oder anderen Einblick in ihr Leben als werdende Mutter gegeben. Aber wird Dagi ihre Fans auch in den kommenden Monaten mit regelmäßigen Schwangerschaftsupdates auf dem Laufenden halten?

Im Rahmen eines YouTube-Videos beantwortete Dagi jüngst zahlreiche Fragen ihrer neugierigen Fans – und dabei wollte ein Supporter wissen, ob sich die Community auf Posts rund um das Thema Schwangerschaft freuen darf. "Ich werde euch nicht vollballern mit Mami-Content, aber auf Instagram wird bestimmt was kommen", betonte die 26-Jährige und begründete ihre Entscheidung: "Ich gucke mir so etwas selbst gerne an und warum soll ich es nicht machen, wenn ich es doch selbst feier. Bestimmt ein bisschen, aber nicht zu viel."

Ausreichend Fotos und Videos von den ersten Schwangerschaftswochen dürfte Dagi aber allemal haben. "Ich habe mein erstes Trimester quasi komplett mitgefilmt", erklärte die werdende Mutter nämlich und deutete an: "Vielleicht wird es auch viel [Mama-Content], ich weiß es nicht, keine Ahnung."

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im August 2021

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de