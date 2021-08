Wie kommt Pascal Kappés (31) mit seiner Promi Big Brother-Niederlage klar? Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star stand neben Paco Steinbeck (46) und Ina Aogo (32) auf der Nominierungsliste und war damit in Gefahr, den TV-Container verlassen zu müssen. Am Ende traf es ihn tatsächlich: Er bekam die wenigsten Zuschaueranrufe und musste seine Koffer packen. In der Sendung wirkte er sichtlich niedergeschlagen und brach sogar in Tränen aus. Jetzt meldet sich Pascal erstmals persönlich zu seinem Show-Aus zu Wort!

Im Interview mit Jochen Bendel (53) und Melissa Khalaj (32) bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" erklärte der 31-Jährige, dass das Ganze für ihn momentan noch eine sehr schwierige Situation sei: "Man kommt als Nachzügler da rein, man gewöhnt sich an die Menschen, es kehrt Normalität ein." Jetzt aus der Promi-WG herausgeschmissen zu werden sei daher hart – die Menschen dort hätten ihm gutgetan. Die Zeit in der Show behält der Vater eines Sohnes deshalb in guter Erinnerung: "Das war mit Abstand das geilste und beste Gefühl meines ganzen Lebens."

Mit seiner "Promi Big Brother"-Teilnahme ging für Pascal ein großer Traum in Erfüllung. Vor seinem Einzug erklärte er gegenüber Promiflash: "Ich wünsche mir schon seit über vier Jahren, zu 'Promi Big Brother' zu gehen. Einfach, weil es wirklich eine Herausforderung ist, die völlig verrückt ist." Darüber hinaus ließ er sich vor der Show sogar ein Tattoo mit dem Logo der Sendung stechen.

“Promi Big Brother” ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und “Promi Big Brother – Die Late Night Show” direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Sat.1 Pascal Kappés bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Pascal Kappés, "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige

SAT.1 Pascal Kappés bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de