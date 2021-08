Jennifer Lange (27) macht es offiziell! Seit November gehen die ehemalige Bachelor-Siegerin und Andrej Mangold (34) getrennte Wege. Seit einigen Wochen wird nun spekuliert, dass die TV-Bekanntheit wieder in festen Händen sein könnte. Zuletzt zeigte sie sich mehrfach an der Seite des Musikers Darius Zander (37). Obwohl die Gerüchteküche brodelte, schwieg Jenny bisher. Doch nun hat sie die Beziehung endlich bestätigt!

Auf Instagram teilte die 27-Jährige nun Fotos, die Bände sprechen. Leidenschaftlich küssen Jenny und Dari sich auf einem Bild, auf einem weiteren Pic kuscheln sie am Strand. "Was soll ich sagen, ein Leuchten in den Augen sagt mehr als tausend Worte. Ich bin einfach glücklich", ließ die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihre Fans wissen. "Du zeigst mir immer wieder aufs Neue, wie wunderschön und leicht sich das Leben anfühlen kann", schwärmte sie von ihrer Beziehung.

Weitere Einzelheiten ihres Liebesglücks behielt Jenny noch für sich. Ganz so frisch sollen die beiden aber nicht verliebt sein. Gegenüber Promiflash verriet ein Insider Anfang Juli, dass die Zumbatänzerin und Dari sich bereits seit zwei Monaten daten.

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Reality-TV-Star

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander im Juli 2021

Instagram / agentlange Jenny Lange und Darius Zander im August 2021

