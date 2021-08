Claudia Obert (59) zeigt, was sie hat! Die Unternehmerin beeindruckt ihre Fangemeinde in diversen Reality-TV-Formaten wie Claudias House of Love immer wieder aufs Neue – mit ihren flotten Sprüchen und ihrer lockeren Art sicherte sich die Brünette einen Platz in den Herzen der Zuschauer. Aber auch mit ihrem äußeren Erscheinungsbild kann die Lebedame offenbar punkten: Claudia erntete nun viel positives Feedback für ein Bikini-Pic!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die TV-Bekanntheit eine Aufnahme, auf der sie auf einer Jacht posiert und ihren Körper in Szene setzt – die Ex-Promis unter Palmen-Kandidatin ist nämlich lediglich in einem knappen Bikini bekleidet. Mit rotem Lippenstift und einem stylishen Hut pimpte Claudia ihr Outfit ordentlich auf. Eins ist klar: Die Sprücheklopferin muss ihren Körper definitiv nicht verstecken.

Der heiße Schnappschuss riss ihre Fans komplett vom Hocker. "Tolle Frau und toller Körper", schrieb beispielsweise ein User. Diese Auffassung teilten offenbar auch zahlreiche andere Follower der 59-Jährigen: "Die geilste deutsche Promifrau."

