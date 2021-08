Laura Mania hat es hinter sich: Die einstige Love Island-Kandidaten hat sich vor wenigen Stunden den Po vergrößern lassen! Schon im Juni hatte das Realitysternchen mit Promiflash ganz offen über den geplanten Eingriff gesprochen. Für die Operation hatte Laura sechs Kilo zunehmen müssen, was ihr alles andere als leicht gefallen ist. Kurzzeitig war die Vergrößerung wegen einer ungewollten Gewichtsabnahme sogar in Gefahr. Doch jetzt verkündete Laura stolz: Es ist vollbracht!

Bereits am Montagabend fand der Brazilian Butt Lift statt, wie Laura in ihrer Instagram-Story berichtete. Kurz bevor es für die Influencerin in den Operationssaal ging, zeigte sie ihren Followern, an welchen Stellen Fett entnommen und wo es dann wieder injiziert wird. Schon wenig später meldete sich Laura wieder mit einem Update zurück: "Die OP ist super verlaufen und ich fühle mich sehr gut. Auf einer Schmerzskala von eins bis zehn liegen meine Schmerzen bei einer Eins. Ich habe nur ein leichtes Druckgefühl, ansonsten ist alles tipptop."

Noch hätte sie eine Menge Schmerzmittel intus, werde ihre Community aber stets auf dem Laufenden halten. Aktuell ist Laura einfach nur happy, den Schritt Richtung Traumpo gewagt zu haben: "Ich kann es immer noch gar nicht richtig glauben, aber ich bin so glücklich damit! Ich habe es endlich getan, Mädels!" Wie findet ihr es, dass Laura direkt nach der OP ein Update gegeben hat? Stimmt ab!

Instagram / lauralmania Laura Manias neuer Po

Instagram / lauralmania Laura Mania, Reality-TV-Star

Instagram / lauralmania Laura Mania, Influencerin

