Bald wächst die Rasselbande von Menowin Fröhlich (33) noch weiter. Wie der DSDS-Star gerade erst enthüllte, wird er nämlich zum sechsten Mal Papa. Er und seine Frau Senay Ak (30) erwarten einen Jungen, und er soll auch schon im Oktober auf die Welt kommen. Warum der Sänger bis jetzt gewartet hat, die Neuigkeiten von der Schwangerschaft zu verkünden, wie es seiner Gattin geht, wie seine Kids reagierten – all das und mehr verriet er nun Promiflash: "Wir wollten daraus jetzt nicht so ein großes Thema machen und die Schwangerschaft von Senay jetzt als Werbung benutzen, um damit Geld zu verdienen. Also wir wollten den Stress vermeiden und es ihr so leicht wie möglich machen."

