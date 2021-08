Kim Tränka musste sich heute von gleich zwei Kandidaten verabschieden. Der Bremer geht als neuer Prince Charming in der dritten Staffel der Kuppelshow an den Start. Von der Wahl der Produktion waren aber nicht alle Singles begeistert – Kandidat Patrick Eisners Typ Mann traf er nicht, also beendete der Wiener freiwillig das TV-Liebesabenteuer. Am Ende der ersten Nacht gab es zudem für einen weiteren Teilnehmer keine Krawatte!

Kim entschied sich am Ende dafür, Markus Lugl nach Hause zu schicken. "Leider muss ich sagen, dass ich keine direkte Verbindung gemerkt habe, somit muss ich mich heute leider von dir verabschieden." An der Entscheidung scheint der Verschmähte zu knabbern: "Der Kim war ein interessanter Mensch, ein toller Mensch. Natürlich hätte ich ihn gerne noch intensiver kennengelernt."

Markus' Pech ist Arne Bruns' Glück – sie beide mussten am Ende zittern. Tatsächlich war Letzterer bereits vor Staffelstart für Kim kein Unbekannter, doch das tut seinem Interesse keinen Abbruch. "Wir kennen uns ja bereits, hatten aber nie wirklich die Möglichkeit, intensive Gespräche zu führen. Ich finde, das holen wir auf jeden Fall nach", erzählte der Prinz.

Markus Lugl

Kim Tränka, 2021 in Griechenland

Arne Bruns, "Prince Charming"-Kandidat

