Queen Elizabeth II. (95) macht aktuell ihren ersten Urlaub seit dem Tod ihres Mannes Prinz Philip (✝99). Die britische Monarchin reiste auch in diesem Jahr, wie gewohnt, nach Schottland zum Schloss Balmoral. Doch jetzt machte ihr das Coronavirus fast einen Strich durch die Rechnung. Am vergangenen Wochenende wurde einer ihrer Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Davon lässt sich die Queen ihren Familienurlaub jedoch nicht kaputtmachen. Sie entschloss sich dazu, dennoch vor Ort zu bleiben.

Wie The Sun berichtet, residiert die Queen aktuell zusammen mit mehreren Familienmitgliedern auf Schloss Balmoral in Schottland. Ein Insider gab nun bekannt: "Die Angestellten auf dem Schloss werden täglich auf Corona getestet und am vergangenen Samstag fiel einer dieser Tests positiv aus." Anschließend sei die betroffene Person umgehend nach Hause geschickt worden. Die Angestellten hätten ihre Räumlichkeiten jedoch ohnehin in einem separaten Teil des Schlosses. Er erklärte: "Die Mitarbeiter wurden dazu aufgefordert, Masken zu tragen und Abstand voneinander zu halten." Für die Royals selbst hätte sich jedoch nichts geändert.

Die Queen wird voraussichtlich noch bis Anfang Oktober auf ihrem schottischen Sommeranwesen bleiben. Aktuell leisten ihr unter anderem Prinz Andrew (61), seine Ex-Frau Sarah Ferguson (61) und Prinzessin Beatrice (33) dort Gesellschaft. In den nächsten Wochen sollen laut The Sun auch noch Prinz William (39), Kate (39) und deren Kinder eintreffen.

Getty Images Queen Elizabeth II. in Ballater, Aberdeenshire

Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson, 2011

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren drei Kindern, 2019

