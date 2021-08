Die Queen (95) verbringt ihren ersten Urlaub ohne ihren Mann. Am 9. April 2021 starb Prinz Philip (✝99) im Alter von 99 Jahren. In einer bewegenden Prozession wurde der Prinzgemahl auf Schloss Windsor beerdigt. Inzwischen geht die Queen wieder ihrem Alltag nach und nimmt an Veranstaltungen teil. Doch jetzt tat die Queen erstmals etwas Weiteres alleine, wozu sie sonst immer Philip begleitete: Sie bezog ihr Sommeranwesen in Schottland.

Im Rahmen einer offiziellen Begrüßungszeremonie im schottischen Aberdeenshire begann die Queen Sommeraufenthalt auf dem Schloss Balmoral. Die Zeremonie findet traditionell zum Auftakt des Aufenthalts der Monarchin statt. Es ist das erste Mal seit Philips Tod, dass sie ihren Sommerurlaub ohne ihn auf dem Schloss verbringt. Zu der Zeremonie kam die Monarchin in einem auffälligen rosafarbenen Mantel mit passendem Hut. Auf dem Landsitz bleibt die Queen voraussichtlich bis Anfang Oktober.

In den kommenden Wochen wird die Queen laut The Sun voraussichtlich Familienmitglieder wie Prinz William (39) und Herzogin Kate (39), Prinz Edward (57) und Gräfin Sophie (56) sowie Prinz Charles (72) und Camilla (74) empfangen. Die königliche Familie plane unter anderem ein großes Grillfest auf dem Schloss zu veranstalten, hieß es.

Getty Images Queen Elizabeth bei einer Begrüßungszeremonie in Aberdeenshire, Schottland

Getty Images Queen Elizabeth im August 2021

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

