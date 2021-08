Bibi Claßen (28) gibt ein Update zu Julians (28) Zustand! Gestern schockierten die YouTuber ihre Fans mit dieser Nachricht: Der Vater von Lio (2) und Emily Claßen (1) lag in den vergangenen Tagen im Krankenhaus! Was genau passiert ist, haben die Webstars noch nicht verraten – aber so besorgt wie die beiden klangen, muss es wohl etwas Ernstes gewesen sein. Doch wie geht es Julian jetzt? Und wird er noch in der Klinik behandelt?

In ihrer Instagram-Story gab die 28-Jährige jetzt Entwarnung: "Die letzten Tage waren wirklich sehr kräftezehrend, aber ich freue mich riesig, dass wieder Normalität einkehrt. Wir sind endlich wieder zu Hause – und es geht ihm schon viel besser!" Julian wurde also aus dem Krankenhaus entlassen! Doch was hat ihm denn nun gefehlt?

Bibi gibt sich nach wie vor geheimnisvoll: "Er wird euch dann in seinem nächsten YouTube-Video alles ein bisschen erklären", verspricht die zweifache Mutter. Julian meldete sich bisher nicht selbst bei seinen Fans – der Webvideoproduzent muss sich wohl noch auskurieren und langsam machen.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren zwei Kids

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

Instagram / julienco_ Julian Claßen im September 2017

