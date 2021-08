Was ist mit Julian Claßen (28) passiert? Der YouTuber und seine Ehefrau Bibi (28) halten ihre Fans eigentlich rund um die Uhr über ihren Alltag auf dem Laufenden. Immerhin wird es mit ihren beiden Kindern Lio (2) und Emily (1) im Hause Claßen auch nie langweilig. Nun herrschte auf den Social-Media-Kanälen der beiden aber eine beunruhigende Funkstille. Wie Julian jetzt verrät, lag er in dieser Zeit im Krankenhaus!

"Tut mir leid, dass Bibi und ich die letzten zwei Tage offline waren... Ich lag leider bis eben unerwartet im Krankenhaus", erklärte der Zweifach-Papa am Montagabend in seiner Instagram-Story. Was ihm genau fehlte, verriet er bislang noch nicht. Seine Fans müssen sich allerdings keine Sorgen machen: "Mir geht es wieder gut und ich durfte mittlerweile sogar wieder nach Hause."

Seine Bibi war Julian in dieser Zeit offenbar eine große Stütze. "Bibi, du bist die Beste. Ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft. Ich liebe dich", beendete er seinen Post. Seine Liebste reagierte darauf in ihrer Story wiederum mit einer eigenen kleinen Liebeserklärung: "Ich bin so froh, dass es dir endlich wieder besser geht. Ich liebe dich."

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern

Getty Images Julian und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

