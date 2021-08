Bindi Irwin (23) lebt ihren Traum: Die Tochter der verstorbenen Dokumentarfilmlegende Steve Irwin (✝44) führt ihren geliebten Wildtierpark in Australien, hat vor rund einem Jahr ihren Partner Chandler Powell (24) geheiratet und ist vor fünf Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Die Mama der kleinen Grace Warrior Irwin Powell könnte nicht dankbarer für ihr Leben sein – und widmete ihrem Mann Chandler nun eine kreative Liebeserklärung...

Via Instagram veröffentlichte die 23-Jährige ein zauberhaftes Selfie mit ihrem Gatten – beide strahlen hier bis über beide Ohren. In der Bildunterschrift lieferte sie einen Einblick in ihre derzeitige Beziehung: "Die Liebe meines Lebens. Mein Partner bei der Erziehung von Grace, bei Tierwortspielen, endloser Babywäsche, Umarmungen, Naturschutzmissionen, beim Kaffeetrinken, Beaufsichtigen des Parks, Krokodilefüttern, dem Abenteuer Leben und so vielem mehr", schreibt Bindi. "Du bist der Allerbeste, Baby. Ich liebe dich von ganzem Herzen."

Chandler hat sich natürlich riesig über die süßen Zeilen gefreut: "Süßester Post überhaupt!", schwärmt er in den Kommentaren. "Ich liebe dich mit allem, was ich habe. Ich bin dankbar, dass wir so ein außergewöhnliches Leben mit unserer Grace führen."

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin im Februar 2021

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace

