Bindi Irwins (23) Tochter Grace Warrior findet ihr eigenes Gesicht offenbar sehr spannend! Im März waren die Naturschutzaktivistin und ihr Mann Chandler Powell (24) zum ersten Mal Eltern geworden. Seit der Geburt der Kleinen teilen die beiden immer wieder niedliche Aufnahmen, um ihr Babyglück mit der ganzen Welt zu teilen. Zwischenzeitlich gab es sogar Gerüchte darum, ob das Ehepaar seine Familie bereits wieder erweitern wolle. Jetzt postete die stolze Mutter ein neues zuckersüßes Foto von sich und ihrer Tochter.

Auf Instagram veröffentlichte die 23-Jährige nun zwei Schnappschüsse, die sie mit ihrem vier Monate alten Baby zeigten. "Dieses Mädchen liebt Selfies", schrieb die Mama zu den niedlichen Aufnahmen. Während Bindi schlicht in die Kamera lächelte, schien ihr Kind sehr angetan von ihrem eigenen Abbild zu sein, was zu einem ziemlich knuffigen Selfie führte. Auch Chandler fand die Bilder seiner beiden Liebsten offenbar so süß, dass er den Beitrag kurzerhand in seiner Story repostete.

Unter dem Post der ehemaligen Dancing with the Stars-Gewinnerin sammelten sich schnell viele Follower, die hin und weg von der kleinen Grace Warrior waren. "Oh mein Gott Bindi! Sie ist so wundervoll!", schrieb beispielsweise die Schauspielerin Alexa Vega (32) zu den Bildern. Auch ein Freund des Paares Luke Reavley kommentierte die Baby-Selfies mit einem entzückten Smiley mit Herzaugen.

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace im August 2021

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und seine Tochter Grace Warrior im Juli 2021

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell, Bindi Irwin und ihre Tochter Grace Warrior im August 2021

