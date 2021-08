Es kann jeden Moment so weit sein! Jessica Schröder (27) ist hochschwanger und die Geburt ihrer ersten Tochter mit Ehemann Niklas (32) rückt immer näher. Bereits im Juli hatten die werdenden Eltern im Interview mit Promiflash berichtet, wie aktiv das Baby sich schon im Bauch der YouTuberin bewegt. Jetzt gab Nik ein neues Update zur anstehenden Geburt von Hailey Emilia und den aktuellen Geburtsvorbereitungen.

In seiner Instagram-Story verriet der werdende Vater, dass er sich neuerdings im Planungsmodus befindet und alles perfekt vorbereiten möchte. "Ist das Auto getankt? Ist alles gepackt? Wo steht alles? Sind die Dokumente am Start usw.", berichtete er von seinen Gedankengängen. Auf die Frage im Q&A, wann denn der errechnete Geburtstermin sei, wollte der Papa in spe allerdings noch keine Antwort geben.

Aber der 32-Jährige lieferte zwei weitere spannende Information zur baldigen Niederkunft: "Wir stehen ganz kurz vor unserer ersten Geburt", plauderte er aufgeregt. Und Jessi soll bereits erste kleine Wehen haben – das bestätigte Nik im Netz. Es spricht also alles dafür, dass die beiden schon sehr bald ihr Baby in den Armen halten können!

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder, November 2020

Instagram / jessicooper Jessica Schröder im August 2021

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder, Juli 2021

