Wird sie sich womöglich auch ohne Hilfe um ihr Kind kümmern müssen? Georgina Fleur (31) ist gerade hochschwanger und ihr Baby kann jeden Moment auf die Welt kommen. Der On-Off-Partner der werdenden Mutter und Vater ihres Kindes, Kubilay Özdemir, war während ihrer Schwangerschaft nicht an ihrer Seite – und anscheinend gab es auch keine nennenswerte Unterstützung durch andere Bezugspersonen. Daher erlebte das Reality-Sternchen diese Lebensphase ziemlich allein. Georgina hat die letzten Monate aber gut überstanden und äußert sich jetzt selbstbewusst dazu!

"Ich bin sehr, sehr stolz auf mich, wie und dass ich diese Schwangerschaft so ohne jegliche Unterstützung und trotz aller Hürden ganz alleine gerockt habe", schreibt die 31-Jährige zufrieden auf ihrer Instagram-Seite. Hinzu komme ein entscheidender Faktor: Sie sei in dieser Zeit auch noch fern von Deutschland gewesen – nämlich in ihrer Wahlheimat Dubai. Und auch ihre Fans scheinen Georginas Einschätzung zu teilen. "Du kannst auch richtig stolz auf dich sein Liebes!", kommentierte eine Userin.

Dabei hätte sich Georgina durchaus über Hilfe von ihrem Ex-Partner gefreut. "Ganz ehrlich, ich würde mir schon Unterstützung wünschen. Es ist echt alles andere als leicht alleine", hatte sie noch im Juni in ihrer Story erklärt. Doch gleichzeitig schien ihr auch bewusst gewesen zu sein, dass sie ohne Kubi glücklicher ist: "Lieber alleine als in schlechter Gesellschaft", hatte sie gleich im Anschluss betont.

