Lilly Krug ist auf der Überholspur! Die Tochter von der Schauspielerin Veronica Ferres (56) verfolgt erst seit 2020 das Ziel, karrieretechnisch in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten – nur ein Jahr später hat sie dieses Vorhaben erstaunlich gut in die Tat umgesetzt. Die Beauty hat nämlich nun einen begehrten Job an Land gezogen: Lilly wird neben Hollywood-Star Gerard Butler (51) vor der Kamera stehen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Blondine den Ausschnitt eines Artikels, in dem bekannt gegeben wurde, dass sie bald neben Gerard Butler und anderen namhaften Schauspielern über die Leinwand flimmern wird: Lilly wird in dem Actionthriller "The Plane" mitspielen. Die 20-Jährige kann ihr Glück offenbar selbst noch kaum fassen: "Ich kann immer noch nicht glauben, dass das passiert. Ich fühle mich so geehrt, mit so vielen Talenten zusammenzuarbeiten und diese Geschichte zu erzählen."

Lillys Eltern waren über den Erfolg ihrer Tochter natürlich mehr als stolz, wie ihr Vater Martin Krug betonte. "Ich flippe total aus. Gerard Butler hat so ein Glück, dass er dich in seinem Cast hat. Ein neuer Star wurde geboren", schrieb der Filmproduzent unter dem Beitrag.

