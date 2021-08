Er war hin- und hergerissen! In der Anfangsphase von Are You The One – Reality Stars in Love haben Josua Günther und Sarah Milewski intensiv miteinander angebandelt. Doch wenige Zeit später kam es auch schon zum Zerwürfnis zwischen den beiden: Die Beauty fühlte sich von der Eifersucht des Fitnessfreaks eingeengt. Nach dem Ende der Dreharbeiten zur Realityshow resümiert der Influencer seine Zeit mit Sarah. Josua verrät im Promiflash-Interview, dass er mit der ganzen Situation überfordert war.

Er habe Sarah zwar in keiner Weise einschränken wollen, doch er habe sich mehr Zuwendung gewünscht – zum Beispiel durch "kleine Gesten". Diese gehören für den Realitystar einfach dazu "wenn man sich mag". Da seine Angebetete dies anders sah, hatte Josua ein ungutes Gefühl. "Ich dachte einfach, es ist wieder so, dass ich mehr gebe, als ich zurückbekomme", offenbart er im Gespräch mit Promiflash.

Und wie sieht Josua die Eifersuchtsvorwürfe in Bezug auf Sarahs Date mit Jamy Schröder? "Ich war absolut nicht eifersüchtig wegen des Dates, letztendlich wollten wir das Preisgeld gewinnen", beteuert er. Immerhin sei es auch darum gegangen, die Perfect Matches zu finden – die Dates wiederum waren ein hilfreiches Mittel, um die zusammengehörigen Paare festzustellen.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Josua Günther, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Sarah Milewski, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One – Realitystars in Love"

Anzeige

Könnt ihr Josuas Hin- und Hergerissenheit nachvollziehen? Ja, total! Nein, gar nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de