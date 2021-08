Bei Beauty & The Nerd sorgte Julien Momm für mächtig Trubel. Der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer überrumpelte seine Beauty-Kollegin Meike Emonts im Badezimmer mit einem Kuss – und das nicht einvernehmlich. Das übergriffige Verhalten des Kölners stieß bei den Co-Kandidaten auf Ablehnung und Julien entschuldigte sich vor versammelter Mannschaft. Offenbar hat der Beziehungscoach jedoch nicht aus seinen Fehlern gelernt. Beauty Luisa Krappmann (19) verrät Promiflash, dass Julien auch sie angeblich gegen ihren Willen küssen wollte.

"Leider war der Vorfall mit Meike kein Einzelfall. Julien hat es ebenfalls bei mir noch einmal versucht", behauptete die Blondine im Gespräch mit Promiflash. Dafür gebe es allerdings keine Beweisbilder. "Dieses Mal an einer Stelle, an der keine Kameras waren, sodass die Produktion es nicht sehen konnte – was natürlich gar nicht geht, so ein Übergriff", erklärte Luisa. Ihren Standpunkt habe sie ihm klargemacht. "Ich habe ihm deutlich gemacht, dass ich es nicht will. Er hat mich einfach versucht zu küssen, aber ich habe ihn weggestoßen", schilderte das OnlyFans-Sternchen die vermeintlichen Szenen und fand für den 29-Jährigen klare Worte: "Ekelhafter Mensch!"

Ein Flirt mit Julien sei damit ausgeschlossen. "Er ist optisch absolut nicht mein Typ, er sieht richtig 'perfekt' aus. Und so wie geleckt aussehende Männer feiere ich gar nicht", urteilte Luisa. Der Charakter sei zudem "auch absolut Trash". In den unerfahrenen Nerds sieht die Influencerin ebenfalls kein Potenzial für eine Liebelei: "Da würde ich mich nicht herausgefordert fühlen."

Luisa Krappmann, "Temptation Island"-Verführerin 2021

Julien Momm, Influencer

Luisa Krappmann im März 2021

