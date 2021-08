Hat sich Kim Kardashian (40) etwa von ihrem persönlichen Markenzeichen verabschiedet? Die Reality-Lady ist in der Öffentlichkeit bekannt für ihre sexy Kurven. Dabei stets besonders im Fokus: Der überaus pralle Po der Noch-Ehefrau von Kanye West (44). Es ist wohl kein Geheimnis, dass Kim für diesen runden Anblick beim Beauty-Doc mit Implantaten nachhelfen ließ. Auf einem aktuellen Foto sieht es allerdings so aus, als würde Kim tatsächlich nicht länger auf diese Hilfsmittel setzen!

Auf Instagram zeigt sich die dunkelhaarige Schönheit mit ihrem jüngsten Sohn Psalm (2) auf dem Arm. Dabei ließ sich Kim seitlich fotografieren und bietet so direkten Blick auf das Profil ihres Hinterteils. Und siehe da: Der Po der 40-Jährigen sieht nicht ganz so immens groß aus wie sonst. Das sehen auch etliche Fans so, die sofort aufgeregt nach einer weiteren OP fragen. Eine Antwort bleibt Kim ihnen bislang aber schuldig.

Allgemein scheint Kim im Moment – zumindest zwischenzeitlich – ganz gerne mal auf einen natürlicheren Look zu setzen. Erst kürzlich präsentierte sie sich ganz ohne Make-up im Netz. Eine Aktion, die für die sonst immer besonders akribisch herausgeputzte TV-Lady ziemlich untypisch ist.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, August 2021

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de