Sie genießen die Familienzeit in vollen Zügen! Annemarie Carpendale (43) und ihr Ehemann Wayne (44) sind seit über drei Jahren stolze Eltern eines Sohnes – Mads. Mit ihrem kleinen Mann bereisten die zwei schon beinahe die ganze Welt. Nun machte Familie Carpendale Deutschland etwas unsicher und gönnte sich einen coolen Trip – daran ließ sie ihre Fans natürlich teilhaben: Annemarie und Wayne hatten mit Klein-Mads eine Menge Spaß im Pool!

Das bewiesen die beiden nun mit Instagram-Beiträgen auf ihren jeweiligen Accounts. So teilte nicht nur die Moderatorin ein paar Schnappschüsse von ihrem Badetag im Pool – auch ihr Gatte ließ sich das nicht nehmen. Vor allem der Dreijährige schien an diesem Tag voll auf seine Kosten zu kommen: Papa Wayne schmeißt auf den Aufnahmen seinen Sohn nämlich im Spiel ins Wasser. "Lieblingsmenschen, Lieblingsplatz", betitelte Annie ihren Post im Netz.

So viel Spaß die drei auch immer miteinander haben, in Sachen Erziehung sind Annemarie und Wayne dann doch eher strikt unterwegs. Das hatte sie erst kürzlich in der NDR Talk Show verraten: "Wenn es eine Ansage gibt: Das und das muss noch gemacht werden, dann wird auch nicht so halb Zähne geputzt, sondern dann werden die Zähne geputzt." Beide zögen da an einem Strang und seien ziemlich konsequent.

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale im August 2021

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Wayne Carpendale mit seinem Sohn Mads im August 2021

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Wayne Carpendale mit seiner Frau Annemarie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de