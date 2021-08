Überraschende Trennung bei dem 5 Senses for Love-Ehepaar Sabrina (28) und Mehmet (29). Die Blondine bestätigte nun das Liebes-Aus und erhob schwere Anschuldigungen gegen ihren Noch-Ehemann. "Ich wollte eigentlich immer nur einmal heiraten und jetzt habe ich geheiratet und ich wurde belogen, ich wurde betrogen, ich wurde hintergangen und ich wurde allein gelassen. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist mir passiert", schilderte Sabrina in ihrer Instagram-Story.

