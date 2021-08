Julian Claßen (28) spricht Klartext! Der YouTuber beunruhigte seine Fans vor Kurzem mit alarmierenden Nachrichten: Er musste unerwartet ins Krankenhaus. Daraufhin gab der Influencer jedoch glücklicherweise an, sich auf dem Wege der Besserung zu befinden. Was aber der Grund für den Aufenthalt in der Klinik war, war zunächst nicht bekannt – bis jetzt. Julian leidet schon seit Jahren an Speiseröhrenproblemen.

In ihrem neuen YouTube-Video klären Julian und seine Ehefrau Bibi (28) auf, was bei dem 28-Jährigen los war. "Vor ungefähr zehn, zwölf Jahren hatte ich immer schon so Probleme beim Essen und beim Trinken mit meiner Speiseröhre", erzählt er. Oftmals habe sich seine Speiseröhre verkrampft und verschlossen, wenn er etwas gegessen oder getrunken hat – daraufhin habe er nichts mehr runterschlucken können und brechen müssen. Obwohl ihn dieses Problem schon seit Jahren begleite, sei es vor wenigen Wochen so schlimm wie nie zuvor geworden: Der Familienvater hatte einen schlimmen Zusammenbruch.

Ein Arzt gab ihm nämlich nach einem Krampfanfall ein Medikament, um die Verkrampfung zu lösen – Julian vertrug die Medikamente aber nicht. "Mir wurde nach 20 Sekunden schwarz vor Augen [...], ich hatte richtig krasse Schmerzen, der Druck wurde immer doller und ich musste mich sofort übergeben", erinnert er sich. Erst nach einer halben Stunde sei er wieder zu Bewusstsein gekommen – insgesamt sei er wegen dieses Krampfanfalls in drei verschiedenen Krankenhäusern gewesen.

Anzeige

Getty Images Julian und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinen Kindern Lio und Emily

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de